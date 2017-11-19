الأجندة الثقافية: فايا يونان بمكتبة الإسكندرية

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -19 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
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الموعد
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الفعالية
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المكان
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5:00 مساءً
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دورة للشباب لتعليم إدارة التراث وتسويقه.
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بيت السناري الأثري – السيدة زينب.
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7:00 مساءً
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أمسية شعرية بعنوان “الشعر فى مواجهة الإرهاب”.
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بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر.
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8:00 مساءً
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الورشة الفنية لفن السماع بالاشتراك مع فرقة سوريا للانشاد بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير و مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.
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قبة الغوري – شارع المعز.
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8:00 مساءً
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حفل جمعية الشباب الموسيقي المصري.
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المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.
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8:00 مساءً
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حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.
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مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
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8:00 مساءً
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حفل “كلثوميات”.
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معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
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8:00 مساءً
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منتدى “رشيد محل ذكريات شاهدا على العلاقات المصرية الفرنسية”.
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مسرح أوبرا دمنهور.
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8:30 مساءً
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حفل غنائي للمطربة السورية فايا يونان.
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مسرح مكتبة الإسكندرية.