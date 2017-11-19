ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: فايا يونان بمكتبة الإسكندرية

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -19 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
19 نوفمبر، 2017 19 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -19 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

دورة للشباب لتعليم إدارة التراث وتسويقه.

بيت السناري الأثري – السيدة زينب.

7:00 مساءً

أمسية شعرية بعنوان “الشعر فى مواجهة الإرهاب”.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر.

8:00 مساءً

الورشة الفنية لفن السماع بالاشتراك مع فرقة سوريا للانشاد بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير و مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

قبة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل جمعية الشباب الموسيقي المصري.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

8:00 مساءً

حفل “كلثوميات”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:00 مساءً

منتدى “رشيد محل ذكريات شاهدا على العلاقات المصرية الفرنسية”.

مسرح أوبرا دمنهور.

8:30 مساءً

حفل غنائي للمطربة السورية فايا يونان.

مسرح مكتبة الإسكندرية.

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