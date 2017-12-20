الأجندة الثقافية .. فابريكا تقدم حفل الكريسماس في الصاوى

المكان

حفل موسيقي مع عازف البيانو ضياء خير الله.

7:30 مساء

7:30 مساء

8:00 مساء

8:00 مساء

حفل فني لأوبرا “الخادمة السيدة” و”سيناترا و بوتشيللى” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.