الأجندة الثقافية .. فابريكا تقدم حفل الكريسماس في الصاوى

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
الموعد
الفعالية
المكان
7:30 مساء
حفل موسيقي مع عازف البيانو ضياء خير الله.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “أوكيناوا” للغناء والرقص المسرحى (اليابان).
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لأوبرا “الخادمة السيدة” و”سيناترا و بوتشيللى” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل الكريسماس من تقديم فرقة “فابريكا”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل اساتذة بيت العود العربى مع الفنان شريف صبحى و فرقته الموسيقية.
بيت العود العربي – بيت الهراوي