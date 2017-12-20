ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. فابريكا تقدم حفل الكريسماس في الصاوى

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية   الموعد الفعالية المكا
20 ديسمبر، 2017 20 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
 

الموعد

الفعالية

المكان

7:30 مساء

حفل موسيقي مع عازف البيانو ضياء خير الله.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “أوكيناوا” للغناء والرقص المسرحى (اليابان).

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لأوبرا “الخادمة السيدة” و”سيناترا و بوتشيللى” من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل الكريسماس من تقديم فرقة “فابريكا”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل اساتذة بيت العود العربى مع الفنان شريف صبحى و فرقته الموسيقية.

بيت العود العربي – بيت الهراوي

 

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