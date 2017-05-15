الأجندة الثقافية.. عمر خيرت على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 15 مايو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:30 مساء
مناقشة ديوان “ترسو اللحظة في أعماقي” لأماني شكم.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
7:00 مساء
اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي .
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض مسرحية “التميمة والجسد”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض فيلم “اشتباك”.
مركز ثروت عكاشة – الهرم
7:00 مساء
افتتاح معرض الفنان التشكيلي عرفة شاكر .
قاعة النيل – الزمالك
7:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب “لغز عشتار” لفراس السواح.
مكتبة البلد – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع الأزهر
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لمركز تنمية المواهب.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة