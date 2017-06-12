الأجندة الثقافية: علي الزيبق بالساقية.. والأراجوز بإبداع الطفل

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والسهرات الرمضانية لليلة 16 رمضان -الموافق الإثنين 12 يونيو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
8:30 مساءً
عرض مسرحية “علي الزيبق”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
9:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
9:30 مساءً
سهرة مع الإنشاد الديني وحفل فني لفرقة “حلقة ذكر”.
قصر الأمير طاز – الخليفة
9:30 مساءً
العرض المسرحي “حكاية من مصر”.
بيت السحيمي – شارع المعز
9:30 مساءً
عرض الأراجوز وخيال الظل .
مركز إبداع الطفل – بيت العيني
9:30 مساءً
حفل جالا ميوزيكار لفرقة أوبرا القاهرة.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
9:30 مساءً
سهرة رمضانية لسفارة تونس.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساءً
سهرة رمضانية لفرقة أيامنا الحلوة.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة