ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. علي الحجار على المسرح الكبير

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 12 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان