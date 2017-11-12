ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. علي الحجار على المسرح الكبير

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 12 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
12 نوفمبر، 2017 12 نوفمبر، 2017

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 12 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

أمسية شعرية بعنوان “الشعر في مواجهة الإرهاب”.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:00 مساء

ملتقى الفوتوغرافيا.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة سحر الشرق.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني للفنان صفوان بهلوان.

دار أوبرا دمنهور

8:00 مساء

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لعازفة الهارب منال محيي الدين.

قبة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

عرض تنويم مغناطيسي كوميدي مع مصطفى بدوي.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزما

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