الأجندة الثقافية.. علي الحجار على المسرح الكبير

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 12 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
أمسية شعرية بعنوان “الشعر في مواجهة الإرهاب”.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:00 مساء
ملتقى الفوتوغرافيا.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة سحر الشرق.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني للفنان صفوان بهلوان.
دار أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لعازفة الهارب منال محيي الدين.
قبة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
عرض تنويم مغناطيسي كوميدي مع مصطفى بدوي.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزما