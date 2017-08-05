ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. علي الحجار بالساقية والتنورة في الغوري

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 5 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: لموعد الفعالية المكان