الأجندة الثقافية .. علي الحجار بالساقية والتنورة في الغوري

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 5 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
لموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ملتقى الفوتوغرافيا الأسبوعي بالساقية.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساء
ورشة تعليم فنون الرقص الهندي.
استوديو عماد الدين – وسط القاهرة
7:00 مساء
عرض الأفلام الفائزة بالدورة الخامسة من مهرجان الأقصر ضمن فعاليات نادي السينما الأفريقية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة كتاب “مقاربات في النقد الفني” لهويدا صالح.
مؤسسة بتانة – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية .
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي
9:00 مساء
حفل غنائي لعلي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
9:00 مساء
عرض مسرحية “واحدة حلوة”.
مسرح الطليعة – العتبة