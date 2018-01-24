الأجندة الثقافية: على الحجار يغني في ساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 24 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
االشعرية الأولى لصالون الأربعاء الشعري.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
عرض “أحمس” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
صالون ثقافي للاحتفال بذكرى الفنان حسين بيكار.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:30 مساء
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:30 مساء
ورشة فنون رقص الجاز مع الفنانة السلوفانية آنا ماريا بجاريتش.
مركز القاهرة للرقص المعاصر