ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: على الحجار يغني في ساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 24 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية الم
4:25 م, الأربعاء, 24 يناير 18 4:25 م, الأربعاء, 24 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 24 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

االشعرية الأولى لصالون الأربعاء الشعري.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

عرض “أحمس” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

صالون ثقافي للاحتفال بذكرى الفنان حسين بيكار.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:30 مساء

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:30 مساء

ورشة فنون رقص الجاز مع الفنانة السلوفانية آنا ماريا بجاريتش.

مركز القاهرة للرقص المعاصر

 

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