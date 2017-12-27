ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: على الحجار يغني بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الفنية والثقافية على مدار اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
4:27 م, الأربعاء, 27 ديسمبر 17 4:27 م, الأربعاء, 27 ديسمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الفنية والثقافية على مدار اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

مؤتمر “اللغة العربية وتحديات العصر”.

اتحاد كتاب مصر – الزمالك

7:00 مساء

لقاء مع الكاتب اللبناني محمود الأحمدية، مؤلف كتاب “فريد الأطرش العالمي نابغة عصره”.

بيت السناري الأثري – السيدة زينب

7:00 مساء

معرض الفن التشكيلي “ما بين” للفنانة أماني فوزي الخزفية.

متحف محمود مختار

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

باليه “كسارة البندق” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:30 مساء

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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