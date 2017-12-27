الأجندة الثقافية: على الحجار يغني بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الفنية والثقافية على مدار اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
مؤتمر “اللغة العربية وتحديات العصر”.
اتحاد كتاب مصر – الزمالك
7:00 مساء
لقاء مع الكاتب اللبناني محمود الأحمدية، مؤلف كتاب “فريد الأطرش العالمي نابغة عصره”.
بيت السناري الأثري – السيدة زينب
7:00 مساء
معرض الفن التشكيلي “ما بين” للفنانة أماني فوزي الخزفية.
متحف محمود مختار
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
باليه “كسارة البندق” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:30 مساء
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك