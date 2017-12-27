الأجندة الثقافية: على الحجار يغني بساقية الصاوي

لقاء مع الكاتب اللبناني محمود الأحمدية، مؤلف كتاب “فريد الأطرش العالمي نابغة عصره”.

7:00 مساء

معرض الفن التشكيلي “ما بين” للفنانة أماني فوزي الخزفية.