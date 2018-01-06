الأجندة الثقافية: على الحجار بساقية الصاوى

إعداد – علي راشد
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 6 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
مناقشة أعمال الكاتبة دعاء إبراهيم “جنازة ثانية لرجل وحيد”، و”لآدم سبع أرجل”.
مركز وليد خيري – جاردن سيتي
7:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساءً
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز الإبداع – الأوبرا – الجزيرة