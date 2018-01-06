ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: على الحجار بساقية الصاوى

إعداد – علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 6 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
4:57 م, السبت, 6 يناير 18 4:57 م, السبت, 6 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – علي راشد

تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 6 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

مناقشة أعمال الكاتبة دعاء إبراهيم “جنازة ثانية لرجل وحيد”، و”لآدم سبع أرجل”.

مركز وليد خيري – جاردن سيتي

7:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة “الحضرة”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساءً

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز الإبداع – الأوبرا – الجزيرة

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً