الأجندة الثقافية: عزيزى الحيوان بدار العين

ثقافة وفنون

على راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة حول الثقافة المتحفية مع المعماري عصام صفي الدين. بيت المعمار – منطقة القلعة…