ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: عزيزى الحيوان بدار العين

 على راشد   تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة حول الثقافة المتحفية مع المعماري عصام صفي الدين. بيت المعمار – منطقة القلعة…

25 يوليو، 2017 25 يوليو، 2017

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 على راشد
 
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة حول الثقافة المتحفية مع المعماري
عصام صفي الدين.
بيت المعمار – منطقة القلعة
7:00 مساء
ملتقى الفوتوغرافيا.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل توقيع كتاب “حكايات مثيرة للأرق”
لعلاء حمودة.
مكتبة “أ” – مصر الجديدة –
الميرغني
7:00 مساء
حفل توقيع كتاب “عزيزي الحيوان”
لعزة شعبان.
دار العين – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفريق “نغم القنال”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفريق “سواريه”.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل غنائي للفنان محمد رشاد.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
عرض مسرحية “بني زوال”.
مسرح ميامي – وسط القاهرة
8:00 مساء
العرض المسرحي “شامان”.
مسرح الغد – العجوزة

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