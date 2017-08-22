ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : عروض مسرحية أبرز فعاليات اليوم

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية  المكان
22 أغسطس، 2017 22 أغسطس، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية 

المكان

6:00 مساء

صالون ثقافي بعنوان “مفهوم إيجابيات التراث” مع المعماري عصام صفي الدين

بيت المعمار– منطقة القلعة

6:00 مساء

ندوة ضمن سلسلة الأدب العالمي للأطفال

المركز الدولي للكتاب– خلف دار القضاء العالي

6:00 مساء

مهرجان الساقية الثالث عشر للتمثيل الصامت

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

7:00 مساء

العرض المسرحي “بانجيا”

مسرح الفلكي– الجامعة الأمريكية– وسط القاهرة

7:30 مساء

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”

مسرح الطليعة– العتبة

8:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة الموليوة المصرية

مسرح المحكى 1– قلعة صلاح الدين

9:00 مساء

العرض المسرحي “الحفلة التنكرية”

مسرح السلام– قصر العيني

9:30 مساء

العرض المسرحي “العسل عسل”

مسرح ميامي– وسط القاهرة

9:30 مساء

العرض المسرحي “الهرم دا بتاعي”

مسرح الطليعة– العتبة

10:00 مساء

حفل فني للفنانة نادية مصطفى

مسرح المحكى 2– قلعة صلاح الدين


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