الأجندة الثقافية : عروض مسرحية أبرز فعاليات اليوم

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
صالون ثقافي بعنوان “مفهوم إيجابيات التراث” مع المعماري عصام صفي الدين
بيت المعمار– منطقة القلعة
6:00 مساء
ندوة ضمن سلسلة الأدب العالمي للأطفال
المركز الدولي للكتاب– خلف دار القضاء العالي
6:00 مساء
مهرجان الساقية الثالث عشر للتمثيل الصامت
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
7:00 مساء
العرض المسرحي “بانجيا”
مسرح الفلكي– الجامعة الأمريكية– وسط القاهرة
7:30 مساء
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”
مسرح الطليعة– العتبة
8:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة الموليوة المصرية
مسرح المحكى 1– قلعة صلاح الدين
9:00 مساء
العرض المسرحي “الحفلة التنكرية”
مسرح السلام– قصر العيني
9:30 مساء
العرض المسرحي “العسل عسل”
مسرح ميامي– وسط القاهرة
9:30 مساء
العرض المسرحي “الهرم دا بتاعي”
مسرح الطليعة– العتبة
10:00 مساء
حفل فني للفنانة نادية مصطفى
مسرح المحكى 2– قلعة صلاح الدين