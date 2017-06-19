الأجندة الثقافية: عروض مسرحيات أبرز فعاليات اليوم

علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 24 رمضان، والتي توافق الإثنين 19 يونيو 2017:
9:00 مساءً عرض مسرحية “العسل عسل” على مسرح ميامى بوسط البلد.
9:00 مساءً: عرض مسرحية “كأنك تراه”على مسرح الطليعة.
9:30 مساءً: عرض مسرحية “ورد وياسمين”، على مسرح الغد بالعجوزة.
9:30 مساءً: أخر ليلة من عروض “الليلة الكبيرة” بساحة الهناجر.
9:30 مساءً: سهرة رمضانية لسفارة السودان بالقاهرة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
9:30 مساءً: سهرة رمضانية مع الفنان سعيد الأرتيست على المسرح المكشوف، بدار الأوبرا.
10:00 مساءً: لعرض المسرحي “قمر العشاق” على المسرح القومى بالعتبة.
10:00 مساءً: عرض “محمد صلى الله عليه وسلم” على مسرح البالون بالعجوزة.