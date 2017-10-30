الأجندة الثقافية: عرض مسرحية ذهب بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الإثنين -30 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
احتفالية “مبدعون” لذوي القدرات الخاصة.
قاعة محمد حسنين هيكل – نقابة الصحفيين.
7:00 مساءً
ندوة لمناقشة رواية “ابن خالو” لكريم فريد.
مكتبة مصر الجديدة العامة.
7:00 مساءً
عرض مسرحية “ذهب” من تقديم فرقة “شظايا”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساءً
حفل توقيع رواية “فقاعة” لنبيل فاروق.
مكتبة “أ” – مصر الجديدة – الميرغني.
7:00 مساءً
لقاء مع الكاتب علي عطا ويدير اللقاء الدكتور محمد إبراهيم طه.
ورشة الزيتون.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني لمركز تنمية المواهب.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
8:00 مساءً
حفل ريستال بيانو بمصاحبة الباليه مع ديفيد إدجار ونينو ديفيد.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
ختام الدورة الثالثة لمهرجان طنطا الدولي للشعر.
طنطا.