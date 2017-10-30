ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: عرض مسرحية ذهب بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الإثنين -30 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
30 أكتوبر، 2017 30 أكتوبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الإثنين -30 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

احتفالية “مبدعون” لذوي القدرات الخاصة.

قاعة محمد حسنين هيكل – نقابة الصحفيين.

7:00 مساءً

ندوة لمناقشة رواية “ابن خالو” لكريم فريد.

مكتبة مصر الجديدة العامة.

7:00 مساءً

عرض مسرحية “ذهب” من تقديم فرقة “شظايا”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساءً

حفل توقيع رواية “فقاعة” لنبيل فاروق.

مكتبة “أ” – مصر الجديدة – الميرغني.

7:00 مساءً

لقاء مع الكاتب علي عطا ويدير اللقاء الدكتور محمد إبراهيم طه.

ورشة الزيتون.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني لمركز تنمية المواهب.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:00 مساءً

حفل ريستال بيانو بمصاحبة الباليه مع ديفيد إدجار ونينو ديفيد.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

ختام الدورة الثالثة لمهرجان طنطا الدولي للشعر.

طنطا.

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