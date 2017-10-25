ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. عرض خاص لأخضر يابس بزاوية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
4:49 م, الأربعاء, 25 أكتوبر 17 4:49 م, الأربعاء, 25 أكتوبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

حفل توقيع ديوان “100 لون” للشاعر محمد الفقي.

المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة

7:30 مساء

عرض خاص لفيلم “أخضر يابس”.

سينما زاوية – وسط القاهرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل غنائي وموسيقى عربية مع الفنانة أسرار الجمال.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني لفرقة أحمد ربيع.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل تكريم الفنانة هناء الشوربجي.

مسرح البالون – العجوزة

9:00 مساء

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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