الأجندة الثقافية .. عرض خاص لأخضر يابس بزاوية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

إعداد – علي راشد تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء حفل توقيع ديوان “100 لون” للشاعر محمد الفقي. المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة 7:30 مساء عرض خاص لفيلم “أخضر يابس”. سينما زاوية – وسط القاهرة 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع المعز 8:00 مساء حفل غنائي وموسيقى عربية مع الفنانة أسرار الجمال. معهد الموسيقى العربية – رمسيس 8:00 مساء حفل فني لفرقة أحمد ربيع. المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة 8:00 مساء حفل تكريم الفنانة هناء الشوربجي. مسرح البالون – العجوزة 9:00 مساء حفل غنائي للفنان علي الحجار. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك