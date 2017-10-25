الأجندة الثقافية .. عرض خاص لأخضر يابس بزاوية

إعداد – علي راشد تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء حفل توقيع ديوان “100 لون” للشاعر محمد الفقي. المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة 7:30 مساء عرض خاص لفيلم “أخضر يابس”. سينما زاوية – وسط القاهرة 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع المعز 8:00 مساء حفل غنائي وموسيقى عربية مع الفنانة أسرار الجمال. معهد الموسيقى العربية – رمسيس 8:00 مساء حفل فني لفرقة أحمد ربيع. المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة 8:00 مساء حفل تكريم الفنانة هناء الشوربجي. مسرح البالون – العجوزة 9:00 مساء حفل غنائي للفنان علي الحجار. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
حفل توقيع ديوان “100 لون” للشاعر محمد الفقي.
المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة
7:30 مساء
عرض خاص لفيلم “أخضر يابس”.
سينما زاوية – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل غنائي وموسيقى عربية مع الفنانة أسرار الجمال.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني لفرقة أحمد ربيع.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل تكريم الفنانة هناء الشوربجي.
مسرح البالون – العجوزة
9:00 مساء
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك