ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: عبدالحليم نويرة على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 18 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:46 م, الخميس, 18 يناير 18 2:46 م, الخميس, 18 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 18 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

معرض وندوة لجمعية المحافظة على التراث.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

8:00 مساءً

حفل غنائي شعري لفريق “روتر باند”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل باليه “بحيرة البجع” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساءً

حفل فني للفنان يحيى خليل.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل “يالا نغني” مع فريق “مونت كايرو”.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركزإبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

 

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