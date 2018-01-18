الأجندة الثقافية: عبدالحليم نويرة على مسرح الجمهورية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 18 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
معرض وندوة لجمعية المحافظة على التراث.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
8:00 مساءً
حفل غنائي شعري لفريق “روتر باند”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل باليه “بحيرة البجع” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساءً
حفل فني للفنان يحيى خليل.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل “يالا نغني” مع فريق “مونت كايرو”.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركزإبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة