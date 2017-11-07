ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : عاصي الحلاني على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة بعنوان "مصر في بينالي فينيسيا" بيت المعمار– منطقة القلعة 7:00 مساء شاعر…

7 نوفمبر، 2017 7 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة بعنوان “مصر في بينالي فينيسيا”

بيت المعمار– منطقة القلعة

7:00 مساء

شاعر وتجربة من إبداعات جمعية مبدعى الغد

قاعة الكلمة– ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة “فويس”

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

حفل غنائي للفنان عاصي الحلاني

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “عشاق النغم”

معهد الموسيقى العربية– رمسيس

8:00 مساء

حفل غنائي للفنانة نادية مصطفى

دار أوبرا دمنهور

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