الأجندة الثقافية : عاصي الحلاني على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة بعنوان "مصر في بينالي فينيسيا" بيت المعمار– منطقة القلعة 7:00 مساء شاعر…
إعداد – علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة بعنوان “مصر في بينالي فينيسيا”
بيت المعمار– منطقة القلعة
7:00 مساء
شاعر وتجربة من إبداعات جمعية مبدعى الغد
قاعة الكلمة– ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة “فويس”
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
حفل غنائي للفنان عاصي الحلاني
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “عشاق النغم”
معهد الموسيقى العربية– رمسيس
8:00 مساء
حفل غنائي للفنانة نادية مصطفى
دار أوبرا دمنهور