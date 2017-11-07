الأجندة الثقافية : عاصي الحلاني على المسرح الكبير

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة بعنوان "مصر في بينالي فينيسيا" بيت المعمار– منطقة القلعة 7:00 مساء شاعر…