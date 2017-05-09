الأجندة الثقافية.. طاغور على مسرح سيد درويش

إعداد ـ علي راشد:تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: المكان الفعالية الموعد

إعداد ـ علي راشد: تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

