ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. طاغور على مسرح سيد درويش

إعداد ـ علي راشد:تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: المكان الفعالية الموعد
3:08 م, الثلاثاء, 9 مايو 17 3:08 م, الثلاثاء, 9 مايو 17

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إعداد ـ علي راشد:

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

المكان

الفعالية

الموعد

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

ورش نحت وتمثيل وباليه .

5:00 مساء

بيت المعمار – القلعة

ندوة حسن فتحي .. منظور مختلف.

6:00 مساء

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

ندوة لمناقشة المجموعه القصصية “ما لا يعرفه أحد عنهما” لريم أبو الفضل.

6:30 مساء

مكتبة “أ” – الميرغني

حفل توقيع ومناقشة رواية “سكون” للكاتب ولاء كمال.

7:00 مساء

مكتبة مصر الجديدة

حفل غنائي للفنان أشرف شريف.

7:00 مساء

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

حفل فني لفريق “كاريزما باند”.

7:30 مساء

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

احتفالية الشاعر الهندي طاغور.

8:00 مساء

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بقلم

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