الأجندة الثقافية.. طاغور على مسرح سيد درويش

إعداد ـ علي راشد: تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
المكان الفعالية الموعد مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية ورش نحت وتمثيل وباليه . 5:00 مساء بيت المعمار – القلعة ندوة حسن فتحي .. منظور مختلف. 6:00 مساء مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية ندوة لمناقشة المجموعه القصصية “ما لا يعرفه أحد عنهما” لريم أبو الفضل. 6:30 مساء مكتبة “أ” – الميرغني حفل توقيع ومناقشة رواية “سكون” للكاتب ولاء كمال. 7:00 مساء مكتبة مصر الجديدة حفل غنائي للفنان أشرف شريف. 7:00 مساء قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك حفل فني لفريق “كاريزما باند”. 7:30 مساء مسرح سيد درويش – الإسكندرية احتفالية الشاعر الهندي طاغور. 8:00 مساء
المكان
الفعالية
الموعد
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
ورش نحت وتمثيل وباليه .
5:00 مساء
بيت المعمار – القلعة
ندوة حسن فتحي .. منظور مختلف.
6:00 مساء
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
ندوة لمناقشة المجموعه القصصية “ما لا يعرفه أحد عنهما” لريم أبو الفضل.
6:30 مساء
مكتبة “أ” – الميرغني
حفل توقيع ومناقشة رواية “سكون” للكاتب ولاء كمال.
7:00 مساء
مكتبة مصر الجديدة
حفل غنائي للفنان أشرف شريف.
7:00 مساء
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
حفل فني لفريق “كاريزما باند”.
7:30 مساء
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
احتفالية الشاعر الهندي طاغور.
8:00 مساء