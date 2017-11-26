الأجندة الثقافية.. صيد الأشباح بالهناجر

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -26 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
عرض الفيلم الفرنسي My See Through Heart “قلبي المخدوع” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، ويعقبه ندوة يديرها الناقد عصام زكريا.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
6:00 مساءً
عرض الفيلم المصري “جنينة الأسماك” ضمن فعاليات تكريم الفنانة هند صبري بالقاهرة السينمائي.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.
6:00 مساءً
افتتاح المعرض الفنان إيهاب شاكر.
جاليري أفق – الجيزة.
7:00 مساءً
افتتاح معرض التصوير الفتوغرافي “العالم بعيون مصرية”.
المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك.
8:00 مساءً
حفل فني لفريق “أندروميدا”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
9:00 مساءً
عرض الفيلم الفلسطيني “صيد الأشباح” ضمن برنامج آفاق السينما العربية يعقبه ندوة يديرها الناقد أحمد شوقي.
مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
9:00 مساءً
عرض الفيلم الاستراليCharlie’s Country”بلد تشارلي” ضمن فعاليات ضيف الشرف بالقاهرة السينمائي.
مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
9:00 مساءً
عرض فيلم “قبل زحمة الصيف” ضمن برنامج تكريم الفنان ماجد الكدواني بالقاهرة السينمائي.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.