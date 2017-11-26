الأجندة الثقافية.. صيد الأشباح بالهناجر

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -26 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساءً عرض الفيلم الفرنسي My See Through Heart "قلبي المخدوع" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة…