ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. صيد الأشباح بالهناجر

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -26 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساءً عرض الفيلم الفرنسي My See Through Heart "قلبي المخدوع" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة…

26 نوفمبر، 2017 26 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -26 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

عرض الفيلم الفرنسي My See Through Heart “قلبي المخدوع” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، ويعقبه ندوة يديرها الناقد عصام زكريا.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

6:00 مساءً

عرض الفيلم المصري “جنينة الأسماك” ضمن فعاليات تكريم الفنانة هند صبري بالقاهرة السينمائي.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.

6:00 مساءً

افتتاح المعرض الفنان إيهاب شاكر.

جاليري أفق – الجيزة.

7:00 مساءً

افتتاح معرض التصوير الفتوغرافي “العالم بعيون مصرية”.

المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك.

8:00 مساءً

حفل فني لفريق “أندروميدا”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

9:00 مساءً

عرض الفيلم الفلسطيني “صيد الأشباح” ضمن برنامج آفاق السينما العربية يعقبه ندوة يديرها الناقد أحمد شوقي.

مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

9:00 مساءً

عرض الفيلم الاستراليCharlie’s Country”بلد تشارلي” ضمن فعاليات ضيف الشرف بالقاهرة السينمائي.

مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

9:00 مساءً

عرض فيلم “قبل زحمة الصيف” ضمن برنامج تكريم الفنان ماجد الكدواني بالقاهرة السينمائي.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة.

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