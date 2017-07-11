الأجندة الثقافية.. صوت بكرة بالساقية وساركوفاج بروابط

إعداد – علي راشد:
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم 11 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
جدول بالمواعيد:
الفعالية
المكان
5:00 مساء
ندوة تعريفية بمشروع “وضع يد”.
معهد جوتة الألماني – وسط القاهرة
6:00 مساء
أسبوع أفلام لويل وهاردي.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا –
الجزيرة
6:00 مساء
حفل فني لفريق “صوت بكرة”.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
6:00 مساء
ندوة بعنوان “المياه عنصر
معماري”.
بيت المعمار – منطقة القلعة
7:00 مساء
عرض مسرحية “هواري” من تقديم
فرقة “كاونتا”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
قراءة رواية “ساركوفاج” لنورا
أمين كعرض مسرحي.
مسرح روابط – وسط القاهرة
7:00 مساء
آخر عرض لمسرحية “العسل عسل”.
مسرح ميامي – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة “ساري عمر وناس”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك