ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. صوت بكرة بالساقية وساركوفاج بروابط

إعداد – علي راشد: تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم 11 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:جدول بالمواعيد: الفعالية المكان