الأجندة الثقافية: صعود أهل النفوذ بالقومي للترجمة

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
لقاء مع المؤرخ الأمريكي بيتر جران لصدور الطبعة العربية من كتابه “صعود أهل النفوذ .. رؤية جديدة لتاريخ العالم الحديث”.
المركز القومي للترجمة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
عرض الفيلم الفرنسيout “بالخارج” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، يعقبه ندوة مع المخرج يديرها محمد طارق.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
عرض الفيلم الفرنسيAge of Panic”مرحلة الهلع” ضمن برنامج المخرجات الفرنسيات بالقاهرة السينمائي.
سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
معرض الصور الفوتوغرافية “كاسترو والثورة”.
سفارة كوبا – القاهرة
7:30 مساء
حفل موسيقي للفنان نصير شمة.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
9:00 مساء
عرض فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين” ضمن برنامج تكريم سمير غانم بالقاهرة السينمائي.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
9:00 مساء
عرض الفيلم الأرجنتينيSymphony for Ana “سيمفونية من أجل آنا” ضمن برنامج مهرجان المهرجانات بالقاهرة السينمائي.
سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة