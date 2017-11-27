ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: صعود أهل النفوذ بالقومي للترجمة

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:52 م, الأثنين, 27 نوفمبر 17 2:52 م, الأثنين, 27 نوفمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

لقاء مع المؤرخ الأمريكي بيتر جران لصدور الطبعة العربية من كتابه “صعود أهل النفوذ .. رؤية جديدة لتاريخ العالم الحديث”.

المركز القومي للترجمة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض الفيلم الفرنسيout “بالخارج” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، يعقبه ندوة مع المخرج يديرها محمد طارق.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض الفيلم الفرنسيAge of Panic”مرحلة الهلع” ضمن برنامج المخرجات الفرنسيات بالقاهرة السينمائي.

سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

معرض الصور الفوتوغرافية “كاسترو والثورة”.

سفارة كوبا – القاهرة

7:30 مساء

حفل موسيقي للفنان نصير شمة.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

9:00 مساء

عرض فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين” ضمن برنامج تكريم سمير غانم بالقاهرة السينمائي.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

9:00 مساء

عرض الفيلم الأرجنتينيSymphony for Ana “سيمفونية من أجل آنا” ضمن برنامج مهرجان المهرجانات بالقاهرة السينمائي.

سينما الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة

 

  

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