ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : شبرا مصر بديوان الزمالك

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
24 أكتوبر، 2017 24 أكتوبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

صالون ثقافي بعنوان “حال العمارة في مصر ونقدها الواجب” مع المعماري   عصام صفي الدين

بيت المعمار– منطقة القلعة

6:00 مساء

العرض المسرحي “لوين رايح” لفرقة “حوارينا”

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

6:00 مساء

حفل توقيع ديوان “أطير عاليًا” للشاعر فريد أبو سعدة

المجلس الأعلى للثقافة– ساحة الأوبرا– الجزيرة

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة ديوان “شبرا مصر” للدكتور مدحت العدل

مكتبة ديوان– الزمالك

7:00 مساء

ندوة لمناقشة كتاب “أنت.. ضمير المخاطب في السرد العربي” للدكتور خيرى دومة

مختبر السرديات– مكتبة الإسكندرية

7:00 مساء

لقاء “الفرصة الأولى” لمواهب الغناء

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

العرض المسرحي “سيدنا الوالي” لفرقة إنسان

قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفريق أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة، وأوبرا “لاترافياتا”

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية

مسرح سيد درويش– الإسكندرية



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