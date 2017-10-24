الأجندة الثقافية : شبرا مصر بديوان الزمالك

إعداد– علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
صالون ثقافي بعنوان “حال العمارة في مصر ونقدها الواجب” مع المعماري عصام صفي الدين
بيت المعمار– منطقة القلعة
6:00 مساء
العرض المسرحي “لوين رايح” لفرقة “حوارينا”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
6:00 مساء
حفل توقيع ديوان “أطير عاليًا” للشاعر فريد أبو سعدة
المجلس الأعلى للثقافة– ساحة الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة ديوان “شبرا مصر” للدكتور مدحت العدل
مكتبة ديوان– الزمالك
7:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب “أنت.. ضمير المخاطب في السرد العربي” للدكتور خيرى دومة
مختبر السرديات– مكتبة الإسكندرية
7:00 مساء
لقاء “الفرصة الأولى” لمواهب الغناء
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
العرض المسرحي “سيدنا الوالي” لفرقة إنسان
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفريق أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة، وأوبرا “لاترافياتا”
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية
مسرح سيد درويش– الإسكندرية