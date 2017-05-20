الأجندة الثقافية .. سواريه على معهد الموسيقى العربية

إعداد – علي راشد:

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 20 مايو 2017 .. مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:



الموعد الفعالية المكان 5:00 مساء حفل توقيع الطبعة الثانية لديوان “مختلف عقليا” للشاعر علي سليم. مؤسسة سلوى علوان – وسط القاهرة 5:00 مساء ندوة بعنوان “هو وهى وثالثهما السعادة” للدكتورة هويدا الدمرداش. مكتبة “أ” – الميرغني – مصر الجديدة 6:00 مساء عرض نتاج ورشة عمل أفلام لمؤسسة ون شوت. مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة 7:30 مساء حفل غنائي لسمر الحسيني. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع الأزهر 8:00 مساء حفل فني لفرقة الإخوة أبو شعر . مسرح أوبرا دمنهور 8:00 مساء حفل فني لفرقة “سواريه” بقيادة ياسر سليمان. معهد الموسيقى العربية – رمسيس 8:00 مساء حفل موسيقي من اليونان . مسرح سيد درويش – الإسكندرية 8:00 مساء حفل أوركسترا ميونخ للوتريات والإيقاع. المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة 8:00 مساء البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور. بيت العود العربي – بيت الهراوي