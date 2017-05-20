تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 20 مايو 2017 .. مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الأجندة الثقافية .. سواريه على معهد الموسيقى العربية
إعداد – علي راشد: تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 20 مايو 2017 .. مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية
إعداد – علي راشد:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساء
حفل توقيع الطبعة الثانية لديوان “مختلف عقليا” للشاعر علي سليم.
مؤسسة سلوى علوان – وسط القاهرة
5:00 مساء
ندوة بعنوان “هو وهى وثالثهما السعادة” للدكتورة هويدا الدمرداش.
مكتبة “أ” – الميرغني – مصر الجديدة
6:00 مساء
عرض نتاج ورشة عمل أفلام لمؤسسة ون شوت.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل غنائي لسمر الحسيني.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع الأزهر
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الإخوة أبو شعر .
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “سواريه” بقيادة ياسر سليمان.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل موسيقي من اليونان .
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل أوركسترا ميونخ للوتريات والإيقاع.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور.
بيت العود العربي – بيت الهراوي