ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: سلم نفسك بالجزيرة

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء لقاء "حركة المشاة" مع الدكتور حسام مجدي. بيت المعمار – منطقة القلعة 6:30…

12 ديسمبر، 2017 12 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

لقاء “حركة المشاة” مع الدكتور حسام مجدي.

بيت المعمار – منطقة القلعة

6:30 مساء

لقاء بعنوان “الرقي في الاختلاف” مع دينا عبد الله.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل فني لكورالات وأوركسترات الكونسرفاتوار.

مسرح سيد درويش – أكاديمية الفنون

7:00 مساء

الحفل الختامي لنموذج محاكاة القطاع المصرفي.

قاعة المؤتمرات – مكتبة الإسكندرية

8:00 مساء

حفل موسيقى حجرة مع خلود شرارة.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة

 

 

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