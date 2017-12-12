الأجندة الثقافية: سلم نفسك بالجزيرة

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء لقاء "حركة المشاة" مع الدكتور حسام مجدي. بيت المعمار – منطقة القلعة 6:30…