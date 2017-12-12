الأجندة الثقافية: سلم نفسك بالجزيرة

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
لقاء “حركة المشاة” مع الدكتور حسام مجدي.
بيت المعمار – منطقة القلعة
6:30 مساء
لقاء بعنوان “الرقي في الاختلاف” مع دينا عبد الله.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لكورالات وأوركسترات الكونسرفاتوار.
مسرح سيد درويش – أكاديمية الفنون
7:00 مساء
الحفل الختامي لنموذج محاكاة القطاع المصرفي.
قاعة المؤتمرات – مكتبة الإسكندرية
8:00 مساء
حفل موسيقى حجرة مع خلود شرارة.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة