الأجندة الثقافية: سلطان العارفين بالربع والإنشاد الديني بدمنهور

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
3:00 عصرا
مهرجان الشيكولاتة الخامس عشر.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساء
عرض “أنا إنسان”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة “سلطان العارفين”.
مركز الربع الثقافي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل غنائي للفنان محمد الشامي.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل غنائى – ماريا ديل مار بونيت (أسبانيا).
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فرقة الانشاد الدينى (الاحتفال بذكرى المولد النبوى).
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “أيامنا الحلوة”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك