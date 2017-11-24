ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: سلطان العارفين بالربع والإنشاد الديني بدمنهور

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المكان
24 نوفمبر، 2017 24 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

3:00 عصرا

مهرجان الشيكولاتة الخامس عشر.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

6:00 مساء

عرض “أنا إنسان”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة “سلطان العارفين”.

مركز الربع الثقافي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل غنائي للفنان محمد الشامي.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل غنائى – ماريا ديل مار بونيت (أسبانيا).

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فرقة الانشاد الدينى (الاحتفال بذكرى المولد النبوى).

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “أيامنا الحلوة”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

  

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