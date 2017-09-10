الأجندة الثقافية.. رسالة سلام تحتفل بعشر سنوات على تأسيسها

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 10 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مشروع الدوري الثقافي.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
7:30 مساء
الأمسية الشعرية الأسبوعية.
بيت الشعر – بيت الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
8:00 مساء
احتفالية رسالة سلام بمناسبة بمرور 10 أعوام على تأسيس الفرقة.
قبة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني بعنوان “وهابيات”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني لفريق “ميوجن”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل غنائي لنجوى فارس.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك