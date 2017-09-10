الأجندة الثقافية.. رسالة سلام تحتفل بعشر سنوات على تأسيسها

إعداد – علي راشد



تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 10 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء أسبوع أفلام لوريل وهاردي. مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة 6:00 مساء مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مشروع الدوري الثقافي. المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة 7:30 مساء حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية. بيت السحيمي – شارع المعز 7:30 مساء الأمسية الشعرية الأسبوعية. بيت الشعر – بيت الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر 8:00 مساء احتفالية رسالة سلام بمناسبة بمرور 10 أعوام على تأسيس الفرقة. قبة الغوري – شارع المعز 8:00 مساء حفل فني بعنوان “وهابيات”. معهد الموسيقى العربية – رمسيس 8:00 مساء العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”. مسرح الجمهورية – عابدين 8:00 مساء حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني. مسرح سيد درويش – الإسكندرية 8:00 مساء حفل فني لفريق “ميوجن”. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 8:00 مساء حفل غنائي لنجوى فارس. قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك