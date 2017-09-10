ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. رسالة سلام تحتفل بعشر سنوات على تأسيسها

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 10 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
10 سبتمبر، 2017 10 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 10 سبتمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أسبوع أفلام لوريل وهاردي.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مشروع الدوري الثقافي.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

7:30 مساء

الأمسية الشعرية الأسبوعية.

بيت الشعر – بيت الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

8:00 مساء

احتفالية رسالة سلام بمناسبة بمرور 10 أعوام على تأسيس الفرقة.

قبة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني بعنوان “وهابيات”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفريق “ميوجن”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل غنائي لنجوى فارس.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

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