الأجندة الثقافية: رائدات السينما المصرية بالهناجر

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -12 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
أسبوع أفلام لوريل وهاردي.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
6:00 مساءً
عرض أفلام ملتقى رائدات السينما المصرية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساءً
معرض “انطباعات عن صربيا” للفنانة التشكيلية لمياء السيد.
مركز محمود مختار الثقافي – الجزيرة.
7:00 مساءً
أمسية شعرية مع الشاعر عادل العش.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:00 مساءً
حفل توقيع ومناقشة ديوان “وصايا فوزية الحسن العشر” للشاعر عبد الله عيسى.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
7:00 مساءً
ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “شال أحمر يحمل خطيئة” لسعاد سليمان.
مكتبة البلد – وسط القاهرة.
7:00 مساءً
مناقشة كتاب “ثلاثية الشر في مصر: الاحتكار.. مافيا التجار.. صندوق النقد الدولي” لحمدي الجمل.
مؤسسة بتانة – وسط القاهرة.
7:30 مساءً
حفل فني مع الفنان نصير شمة .
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.
مسرح الجمهورية – عابدين.