ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: رائدات السينما المصرية بالهناجر

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -12 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
12 سبتمبر، 2017 12 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -12 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

أسبوع أفلام لوريل وهاردي.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

6:00 مساءً

عرض أفلام ملتقى رائدات السينما المصرية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساءً

معرض “انطباعات عن صربيا” للفنانة التشكيلية لمياء السيد.

مركز محمود مختار الثقافي – الجزيرة.

7:00 مساءً

أمسية شعرية مع الشاعر عادل العش.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:00 مساءً

حفل توقيع ومناقشة ديوان “وصايا فوزية الحسن العشر” للشاعر عبد الله عيسى.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “شال أحمر يحمل خطيئة” لسعاد سليمان.

مكتبة البلد – وسط القاهرة.

7:00 مساءً

مناقشة كتاب “ثلاثية الشر في مصر: الاحتكار.. مافيا التجار.. صندوق النقد الدولي” لحمدي الجمل.

مؤسسة بتانة – وسط القاهرة.

7:30 مساءً

حفل فني مع الفنان نصير شمة .

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “قواعد العشق الأربعين”.

مسرح الجمهورية – عابدين.

 

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