الأجندة الثقافية.. ذكرى سيد حجاب على المسرح الكبير

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -19 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساءً ورشة عمل "توثيق المناطق ذات القيمة بهدف الحفاظ والأحياء- حالة منطقة المنيرة". بيت المعمار…