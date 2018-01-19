ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. ذكرى سيد حجاب على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -19 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساءً ورشة عمل "توثيق المناطق ذات القيمة بهدف الحفاظ والأحياء- حالة منطقة المنيرة". بيت المعمار…

4:05 م, الجمعة, 19 يناير 18 4:05 م, الجمعة, 19 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -19 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

ورشة عمل “توثيق المناطق ذات القيمة بهدف الحفاظ والأحياء- حالة منطقة المنيرة”.

بيت المعمار – منطقة القلعة.

7:30 مساءً

عرض الأراجوز وخيال الظل.

بيت السحيمي – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى في ذكرى الشاعر سيد حجاب.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل غنائي للفنانة حنان ماضي.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:00 مساءً

حفل فني للفنانة نسمة محجوب.

مسرح أوبرا دمنهور.

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.

 

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