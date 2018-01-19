الأجندة الثقافية.. ذكرى سيد حجاب على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الجمعة -19 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
ورشة عمل “توثيق المناطق ذات القيمة بهدف الحفاظ والأحياء- حالة منطقة المنيرة”.
بيت المعمار – منطقة القلعة.
7:30 مساءً
عرض الأراجوز وخيال الظل.
بيت السحيمي – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى في ذكرى الشاعر سيد حجاب.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل غنائي للفنانة حنان ماضي.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
8:00 مساءً
حفل فني للفنانة نسمة محجوب.
مسرح أوبرا دمنهور.
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.