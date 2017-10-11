الأجندة الثقافية: ديفيد إيدجر بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -11 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
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الموعد
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الفعالية
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المكان
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5:00 مساءً
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العرض المسرحي “أوديب”.
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مسرح الهوسابير – وسط القاهرة.
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7:00 مساءً
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ندوة لمناقشة كتاب “إسلامستان.. وجوه التطرف” للكاتبة الفرنسية كلود جيبال.
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مركز آفاق اشتراكية.
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7:00 مساءً
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ندوة “الأغنية الوطنية وحرب أكتوبر” من تنظيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
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المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.
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7:00 مساءً
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أداء بيانو منفرد وعرض باليه ، مع ديفيد إيدجر أستاذ وحائز على جائزة المنافسة الدولية، و نينو ديفيد الحائزة على جائزة مسابقة الباليه المحلية وفنانة الأوبرا المصرية.
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قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
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7:30 مساءً
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حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
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وكالة الغوري – شارع المعز.