ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ديفيد إيدجر بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -11 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
11 أكتوبر، 2017 11 أكتوبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -11 أكتوبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

العرض المسرحي “أوديب”.

مسرح الهوسابير – وسط القاهرة.

7:00 مساءً

ندوة لمناقشة كتاب “إسلامستان.. وجوه التطرف” للكاتبة الفرنسية كلود جيبال.

مركز آفاق اشتراكية.

7:00 مساءً

ندوة “الأغنية الوطنية وحرب أكتوبر” من تنظيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

7:00 مساءً

أداء بيانو منفرد وعرض باليه ، مع ديفيد إيدجر أستاذ وحائز على جائزة المنافسة الدولية، و نينو ديفيد الحائزة على جائزة مسابقة الباليه المحلية وفنانة الأوبرا المصرية.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

 

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