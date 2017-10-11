الأجندة الثقافية: ديفيد إيدجر بساقية الصاوي

7:00 مساءً

أداء بيانو منفرد وعرض باليه ، مع ديفيد إيدجر أستاذ وحائز على جائزة المنافسة الدولية، و نينو ديفيد الحائزة على جائزة مسابقة الباليه المحلية وفنانة الأوبرا المصرية.