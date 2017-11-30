الأجندة الثقافية.. ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
3:00 عصرا
مهرجان الشوكولاتة الخامس عشر.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساء
لقاء بعنوان “متى تكون سعيدا”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل ختام الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي.
قاعة المنارة – التجمع
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني لفرقة “المولوية المصرية” بقيادة عامر التوني.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني للفنان يحيي خليل.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
عرض “ارملة الصحراء” لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
عرض “القناة الكبيرة” (الصين).
مسرح سيد درويش – الإسكندرية