ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
30 نوفمبر، 2017 30 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

3:00 عصرا

مهرجان الشوكولاتة الخامس عشر.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

6:00 مساء

لقاء بعنوان “متى تكون سعيدا”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل ختام الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي.

قاعة المنارة – التجمع

7:00 مساء

حفل إنشاد ديني لفرقة “المولوية المصرية” بقيادة عامر التوني.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني للفنان يحيي خليل.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

عرض “ارملة الصحراء” لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

عرض “القناة الكبيرة” (الصين).

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً