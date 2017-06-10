ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. ختام ليالي رمضان بالمعز

إعداد- علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 15 رمضان الموافق السبت 10 يونيو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
6:22 م, السبت, 10 يونيو 17 6:22 م, السبت, 10 يونيو 17

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إعداد- علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 15 رمضان الموافق السبت 10 يونيو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

9:30 مساء

ختام ليالي رمضان بالمسرح الروماني بفرق أطفال تنورة بنها وبني سويف للفنون الشعبية والإسماعيلية للفنون الشعبية.

المسرح الروماني – سور القاهرة الشمالي – شارع المعز

9:30 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

سهرة مع سفارة أندونيسيا.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

سهرة رمضانية لفريق عمدان النور.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

9:30 مساء

حفل إنشاد ديني للمنشد إيهاب يونس.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

9:30 مساء

حفل فني لفرقة مدرسة الإنشاد الديني.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

9:30 مساء

حفل فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية وفرقة الفيوم للإنشاد الديني.

مسرح بيت الشاعر – شارع المعز

9:30 مساء

حفل فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية.

قصر ثقافة الشرفا

9:30 مساء

حفل فني لكورال أطفال المنيا.

قصر ثقافة شبرا الخيمة

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