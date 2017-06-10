الأجندة الثقافية.. ختام ليالي رمضان بالمعز

إعداد- علي راشد تقدم “بوابة المال” الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 15 رمضان الموافق السبت 10 يونيو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 9:30 مساء ختام ليالي رمضان بالمسرح الروماني بفرق أطفال تنورة بنها وبني سويف للفنون الشعبية والإسماعيلية للفنون الشعبية. المسرح الروماني – سور القاهرة الشمالي – شارع المعز 9:30 مساء حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني. المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة 9:30 مساء سهرة مع سفارة أندونيسيا. المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة 9:30 مساء سهرة رمضانية لفريق عمدان النور. المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة 9:30 مساء حفل إنشاد ديني للمنشد إيهاب يونس. قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 9:30 مساء حفل فني لفرقة مدرسة الإنشاد الديني. قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة 9:30 مساء حفل فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية وفرقة الفيوم للإنشاد الديني. مسرح بيت الشاعر – شارع المعز 9:30 مساء حفل فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية. قصر ثقافة الشرفا 9:30 مساء حفل فني لكورال أطفال المنيا. قصر ثقافة شبرا الخيمة