ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ختام فعاليات مهرجان سماع للإنشاد

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -27 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان