ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ختام فعاليات مهرجان سماع للإنشاد

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -27 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
27 سبتمبر، 2017 27 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -27 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

ندوة لمناقشة كتاب “مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وتأثيرها على السياسة الخارجية الأمريكية” لعاطف الغمري.

مكتبة مصر العامة – الدقي

7:00 مساءً

افتتاح معرض الفن التشكيلي “أمنيات” للفنانة إيناس سعد.

المكتبة الموسيقية – الأوبرا

7:00 مساءً

حفل فني لفرقة الشيخ زين محمود.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

7:00 مساءً

معرض الفن التشكيلي “أحلام بلا ثمن” لغادة النجار.

جاليري آرت كورنر – الزمالك

7:00 مساءً

ختام فعاليات مهرجان “سماع” الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

بئر يوسف – قلعة صلاح الدين

7:30 مساءً

حفل فني لفريق “طاخ”

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

عرض “قلعة الموت” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث.

مسرح الجمهورية – عابدين

9:00 مساءً

حفل غنائي للفنان علي الحجار.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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