الأجندة الثقافية: ختام فعاليات مهرجان سماع للإنشاد

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -27 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
ندوة لمناقشة كتاب “مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وتأثيرها على السياسة الخارجية الأمريكية” لعاطف الغمري.
مكتبة مصر العامة – الدقي
7:00 مساءً
افتتاح معرض الفن التشكيلي “أمنيات” للفنانة إيناس سعد.
المكتبة الموسيقية – الأوبرا
7:00 مساءً
حفل فني لفرقة الشيخ زين محمود.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساءً
معرض الفن التشكيلي “أحلام بلا ثمن” لغادة النجار.
جاليري آرت كورنر – الزمالك
7:00 مساءً
ختام فعاليات مهرجان “سماع” الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.
بئر يوسف – قلعة صلاح الدين
7:30 مساءً
حفل فني لفريق “طاخ”
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
عرض “قلعة الموت” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث.
مسرح الجمهورية – عابدين
9:00 مساءً
حفل غنائي للفنان علي الحجار.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك