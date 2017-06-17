الأجندة الثقافية: ختام فعاليات ملتقى فنون القاهرة التاريخية

9:00 مساءً

ختام فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية من خلال تقديم ورشة دولية لفن السماع ويالي المقامات الروحية لمصر سماع واكابيلا، الجزائر، أندونيسيا، المغرب، فرقة سماع للرقص الصوفى.