ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ختام فعاليات ملتقى فنون القاهرة التاريخية

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والسهرات الرمضانية لليلة 22 رمضان، الموافق 17 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
17 يونيو، 2017 17 يونيو، 2017

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علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والسهرات الرمضانية لليلة 22 رمضان، الموافق 17 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد
الفعالية
المكان
9:00 مساءً
حفل فني للفرقة القومية للفنون الشعبية.
ساحة مركز الهناجر للفنون
9:00 مساءً
ختام فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية من خلال تقديم ورشة دولية لفن السماع ويالي المقامات الروحية لمصر سماع واكابيلا، الجزائر، أندونيسيا، المغرب، فرقة سماع للرقص الصوفى.
بيت الشاعر – شارع المعز
9:30 مساءً
حفل فني لفرقة المولوية بقيادة عامر التوني.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
9:30 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساءً
حفل فني أغاني عربية وراي.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساءً
سهرة رمضانية لسفارة فلسطين.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساءً
عرض مسرحية “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
9:30 مساءً
حفل إنشاد ديني لفريق “وصلة سماع” .
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

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