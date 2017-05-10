ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى النقد

إعداد – علي راشد   تقدم "بوابة  المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: المكان الفعالية الم
5:17 م, الأربعاء, 10 مايو 17 5:17 م, الأربعاء, 10 مايو 17

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إعداد – علي راشد
 
تقدم “بوابة  المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

المكان

الفعالية

الموعد

قهوة بلبل – شارع الظاهر

عرض مسرحية “القناع” ضمن فعاليات مدرسة جمعية النهضة لفنون المسرح الاجتماعي.

5:30 مساء

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

ندوة لمناقشة رواية “نقطة نظام” لصبحي موسى.

6:00 مساء

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى النقد الدولي.

7:00 مساء

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

ندوة بعنوان “نساء خدمن الوطن”.

7:00 مساء

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

ندوة “البادية بين التاريخ والفن والأدب” ضمن صالون الأدب العالمي.

7:00 مساء

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

حفل غنائي لياسر أنور.

7:00 مساء

وكالة الغوري – شارع الأزهر

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

7:30 مساء

متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل

الصالون الثقافي “أم كلثوم والقصبجي”.

8:00 مساء

مسرح الطليعة – العتبة

افتتاح العرض المسرحي المونودراما “واحدة حلوة”.

9:00 مساء

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