الأجندة الثقافية .. ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى النقد

إعداد – علي راشد المكان الفعالية الموعد قهوة بلبل – شارع الظاهر عرض مسرحية “القناع” ضمن فعاليات مدرسة جمعية النهضة لفنون المسرح الاجتماعي. 5:30 مساء المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة ندوة لمناقشة رواية “نقطة نظام” لصبحي موسى. 6:00 مساء المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى النقد الدولي. 7:00 مساء المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة ندوة بعنوان “نساء خدمن الوطن”. 7:00 مساء مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية ندوة “البادية بين التاريخ والفن والأدب” ضمن صالون الأدب العالمي. 7:00 مساء قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك حفل غنائي لياسر أنور. 7:00 مساء وكالة الغوري – شارع الأزهر حفل فني لفرقة التنورة التراثية. 7:30 مساء متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل الصالون الثقافي “أم كلثوم والقصبجي”. 8:00 مساء مسرح الطليعة – العتبة افتتاح العرض المسرحي المونودراما “واحدة حلوة”. 9:00 مساء
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
المكان
الفعالية
الموعد
قهوة بلبل – شارع الظاهر
عرض مسرحية “القناع” ضمن فعاليات مدرسة جمعية النهضة لفنون المسرح الاجتماعي.
5:30 مساء
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
ندوة لمناقشة رواية “نقطة نظام” لصبحي موسى.
6:00 مساء
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى النقد الدولي.
7:00 مساء
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
ندوة بعنوان “نساء خدمن الوطن”.
7:00 مساء
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
ندوة “البادية بين التاريخ والفن والأدب” ضمن صالون الأدب العالمي.
7:00 مساء
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
حفل غنائي لياسر أنور.
7:00 مساء
وكالة الغوري – شارع الأزهر
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
7:30 مساء
متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل
الصالون الثقافي “أم كلثوم والقصبجي”.
8:00 مساء
مسرح الطليعة – العتبة
افتتاح العرض المسرحي المونودراما “واحدة حلوة”.
9:00 مساء