الأجندة الثقافية .. ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى النقد

إعداد – علي راشد



تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 10 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: المكان الفعالية الموعد قهوة بلبل – شارع الظاهر عرض مسرحية “القناع” ضمن فعاليات مدرسة جمعية النهضة لفنون المسرح الاجتماعي. 5:30 مساء المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة ندوة لمناقشة رواية “نقطة نظام” لصبحي موسى. 6:00 مساء المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى النقد الدولي. 7:00 مساء المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة ندوة بعنوان “نساء خدمن الوطن”. 7:00 مساء مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية ندوة “البادية بين التاريخ والفن والأدب” ضمن صالون الأدب العالمي. 7:00 مساء قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك حفل غنائي لياسر أنور. 7:00 مساء وكالة الغوري – شارع الأزهر حفل فني لفرقة التنورة التراثية. 7:30 مساء متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل الصالون الثقافي “أم كلثوم والقصبجي”. 8:00 مساء مسرح الطليعة – العتبة افتتاح العرض المسرحي المونودراما “واحدة حلوة”. 9:00 مساء