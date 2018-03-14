ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. ختام الدورة الثالثة لأفلام الشروق

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -14 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:45 م, الأربعاء, 14 مارس 18 2:45 م, الأربعاء, 14 مارس 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -14 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

حفل فني بعنوان “رشة رقص بوليوود” مع جليز تشوين.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

5:00 مساء

ندوة بعنوان “بين النقد والإبداع… تجربة سيد الوكيل”.

المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة

6:00 مساء

حفل ختام مهرجان الشروق للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج والإعلانات (الدورة 3).

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل بعنوان “مزيج الصوفية مقهى كابير”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفريق “الخان باند”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة “التنورة التراثية”.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل غنائي لياسمين علي.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “مزاهر”.

المركز المصري للثقافة والفنون – السيدة زينب

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