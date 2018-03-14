الأجندة الثقافية.. ختام الدورة الثالثة لأفلام الشروق

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -14 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساء
حفل فني بعنوان “رشة رقص بوليوود” مع جليز تشوين.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
5:00 مساء
ندوة بعنوان “بين النقد والإبداع… تجربة سيد الوكيل”.
المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة
6:00 مساء
حفل ختام مهرجان الشروق للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج والإعلانات (الدورة 3).
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل بعنوان “مزيج الصوفية مقهى كابير”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفريق “الخان باند”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة “التنورة التراثية”.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل غنائي لياسمين علي.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “مزاهر”.
المركز المصري للثقافة والفنون – السيدة زينب