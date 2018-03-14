ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. ختام الدورة الثالثة لأفلام الشروق

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأربعاء -14 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان