الأجندة الثقافية: حوار الطبول بقبة الغوري وذكرى أم كلثوم بالمنيل

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
حفل فني لكورال أطفال الأوبرا.
مسرح الجمهورية – عابدين
7:00 مساء
أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: فولاذ عبد الله الانور- محمد مغاورى- اسامة بدر.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل كايرو ستيبس- موسيقى جاز صوفي معاصر(مصر/ ألمانيا)
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقي و الغناء العربي بقيادة ايهاب عبد الحميد.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل المعهد العالى للموسيقى “الكونسرفتوار”.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
أمسية شعرية موسيقية فى الذكرى الـ119 لميلاد كوكب الشرق بعنوان “شعراء و ملحني أم كلثوم”.
متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل
8:00 مساء
احتفالية حوار الطبول من أجل السلام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير و مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.
قبة الغوري – شارع المعز