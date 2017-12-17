ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: حوار الطبول بقبة الغوري وذكرى أم كلثوم بالمنيل

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
17 ديسمبر، 2017 17 ديسمبر، 2017

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

حفل فني لكورال أطفال الأوبرا.

مسرح الجمهورية – عابدين

7:00 مساء

أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: فولاذ عبد الله الانور- محمد مغاورى- اسامة بدر.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل كايرو ستيبس- موسيقى جاز صوفي معاصر(مصر/ ألمانيا)

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقي و الغناء العربي بقيادة ايهاب عبد الحميد.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل المعهد العالى للموسيقى “الكونسرفتوار”.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا عمر خيرت.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

أمسية شعرية موسيقية فى الذكرى الـ119 لميلاد كوكب الشرق بعنوان “شعراء و ملحني أم كلثوم”.

متحف أم كلثوم – جزيرة الروضة – المنيل

8:00 مساء

احتفالية حوار الطبول من أجل السلام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير و مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

قبة الغوري – شارع المعز

 

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