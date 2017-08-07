الأجندة الثقافية .. حكاية مصرية بالهناجر

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 7 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
نادي الساقية للفلسفة بعنوان “الفلسفة والثورة”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب “حدث بالفعل” للكاتب هشام سليمان.
مكتبة مصر العامة
7:00 مساء
معرض “حكاية مصرية” للفنان التشكيلي محمد جمعة الفيومي.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
ندوة لمناقشة ديوان “أحد عشر ظلا لحجر” للشاعر فتحي عبد السميع.
ورشة الزيتون – حلمية الزيتون
7:00 مساء
لقاء عن المخرج الراحل محمد كامل القليوبي تحت عنوان “البحث عن القليوبي”.
مركز ثروت عكاشة الثقافي – الهرم
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
عرض مسرحية “قطب الرجال” من تقديم فرقة صناع الحلم.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “منى بوكهارد” .
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة