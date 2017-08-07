ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. حكاية مصرية بالهناجر

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 7 أغسطس 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان