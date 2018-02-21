الأجندة الثقافية.. حفل نصير شمة بالساقية

إعداد – علي راشد
تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
4:00 عصرا
معرض الساقية للخدمات الثقافية.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
5:00 مساء
ندوة بعنوان “سيكولوجية اتخاذ القرار.. الموجهات والتحيزات المعرفية”.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
عرض فيلم “مصور قتيل”.
مركز الثقافة السينمائية
6:00 مساء
عرض فيلم “العجيبة الثامنة” تقديم د. ياسر منجي.
بيت المعمار – منطقة القلعة
6:30 مساء
ندوة بعنوان “التنمية المتكاملة كمدخل للحفاظ على التراث العمراني لمدن الصعيد”.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل موسيقي للعازف نصير شمة.
مسرح الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك