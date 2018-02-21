الأجندة الثقافية.. حفل نصير شمة بالساقية

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 4:00 عصرا معرض الساقية للخدمات الثقافية. قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك 5:00 مساء…