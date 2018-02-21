ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حفل نصير شمة بالساقية

إعداد – علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 4:00 عصرا معرض الساقية للخدمات الثقافية. قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك 5:00 مساء…

3:18 م, الأربعاء, 21 فبراير 18 3:18 م, الأربعاء, 21 فبراير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

4:00 عصرا

معرض الساقية للخدمات الثقافية.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

5:00 مساء

ندوة بعنوان “سيكولوجية اتخاذ القرار.. الموجهات والتحيزات المعرفية”.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض فيلم “مصور قتيل”.

مركز الثقافة السينمائية

6:00 مساء

عرض فيلم “العجيبة الثامنة” تقديم د. ياسر منجي.

بيت المعمار – منطقة القلعة

6:30 مساء

ندوة بعنوان “التنمية المتكاملة كمدخل للحفاظ على التراث العمراني لمدن الصعيد”.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل موسيقي للعازف نصير شمة.

مسرح الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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