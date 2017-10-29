الأجندة الثقافية..حفل فني لفريق روتر باند

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
افتتاح المهرجان السنوي العاشر للحرف التقليدية والتراثية.
مركز محمود مختار – الجزيرة
6:00 مساء
ندوة عن إدارة المصادر التراثية ” إشكالية إدارة تراث الأمم.. مستودع الحضارة”.
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
7:00 مساء
ندوة بعنوان “جماليات الخط.. وإشراقات الرمز”.
القاعة المستديرة – نقابة الفنانين التشكيليين
8:00 مساء
عرض فيلم “إحنا المصريين.. الأرمن”.
درب 1718 – مصر القديمة
8:00 مساء
حفل فني لفريق روتر باند.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل ريستال فلوت وهارب مع ريهام فايد ومنى واصف.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل “وهابيات”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس