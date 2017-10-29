ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية..حفل فني لفريق روتر باند

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان