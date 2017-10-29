ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية..حفل فني لفريق روتر باند

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
29 أكتوبر، 2017 29 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

افتتاح المهرجان السنوي العاشر للحرف التقليدية والتراثية.

مركز محمود مختار – الجزيرة

6:00 مساء

ندوة عن إدارة المصادر التراثية ” إشكالية إدارة تراث الأمم.. مستودع الحضارة”.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

7:00 مساء

ندوة بعنوان “جماليات الخط.. وإشراقات الرمز”.

القاعة المستديرة – نقابة الفنانين التشكيليين

8:00 مساء

عرض فيلم “إحنا المصريين.. الأرمن”.

درب 1718 – مصر القديمة  

8:00 مساء

حفل فني لفريق روتر باند.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل ريستال فلوت وهارب مع ريهام فايد ومنى واصف.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل “وهابيات”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!