ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حفل عيد الميلاد على المسرح الصغير

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعّاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المك
30 ديسمبر، 2017 30 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعّاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

لقاء بعنوان “يوم للشعر” مع الشاعر محمد لطفي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

أمسية شعرية للشاعر هشام الجخ.

مسرح النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل عيد الميلاد مع كارتون والت ديزني.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل مركز تنمية المواهب.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

باليه “كسارة البندق” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل جالا كونسير لفرقة أوبرا القاهرة.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

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