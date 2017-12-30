الأجندة الثقافية.. حفل عيد الميلاد على المسرح الصغير

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعّاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساء
لقاء بعنوان “يوم للشعر” مع الشاعر محمد لطفي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
أمسية شعرية للشاعر هشام الجخ.
مسرح النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل عيد الميلاد مع كارتون والت ديزني.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل مركز تنمية المواهب.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
باليه “كسارة البندق” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل جالا كونسير لفرقة أوبرا القاهرة.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة