ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حفل عيد الميلاد على المسرح الصغير

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعّاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المك