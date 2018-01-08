الأجندة الثقافية.. حفل توزيع جوائز ساويرس على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الإثنين -8 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي “ألوان الهند” للفنانة منى عبد الكريم.
المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك.
7:00 مساءً
العرض المسرحي “المقام” من تقديم فرقة “وجوه”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
7:30 مساءً
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية عابدين.
8:00 مساءً
حفل فني للفنان صبحي بدير والأصدقاء.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
حفل توزيع جاوئز ساويرس الثقافية.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.