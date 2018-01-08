ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حفل توزيع جوائز ساويرس على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الإثنين -8 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
8 يناير، 2018 8 يناير، 2018

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الإثنين -8 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي “ألوان الهند” للفنانة منى عبد الكريم.

المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك.

7:00 مساءً

العرض المسرحي “المقام” من تقديم فرقة “وجوه”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

7:30 مساءً

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية عابدين.

8:00 مساءً

حفل فني للفنان صبحي بدير والأصدقاء.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

حفل توزيع جاوئز ساويرس الثقافية.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

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