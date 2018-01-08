ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حفل توزيع جوائز ساويرس على المسرح الكبير

إعداد – علي راشد تقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الإثنين -8 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان