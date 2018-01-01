الأجندة الثقافية: حفل العام الجديد على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 1 يناير 2018 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
لقاء بعنوان “الهوية المصرية .. رؤية تنموية”.
المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
ندوة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الكاتب يوسف الشاروني.
نادي القصة – شارع القصر العيني
7:00 مساء
العرض المسرحي “لحم الغزال” من تقديم فرقة “ألترا”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل العام الجديد مع أوركسترا القاهرة السيمفوني.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة