ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: حفل العام الجديد على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 1 يناير 2018 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
5:09 م, الأثنين, 1 يناير 18 5:09 م, الأثنين, 1 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 1 يناير 2018 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

لقاء بعنوان “الهوية المصرية .. رؤية تنموية”.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

ندوة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الكاتب يوسف الشاروني.

نادي القصة – شارع القصر العيني

7:00 مساء

العرض المسرحي “لحم الغزال” من تقديم فرقة “ألترا”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل العام الجديد مع أوركسترا القاهرة السيمفوني.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً