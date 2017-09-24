ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: حفلان للإنشاد الديني بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -24 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان