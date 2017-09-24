الأجندة الثقافية: حفلان للإنشاد الديني بساقية الصاوي

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -24 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
استمرار عروض مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر.
مسرح الغد – الطليعة – الهناجر -العرائس
6:30 مساءً
ندوة ولقاء مع الشاعر الدكتور فوزى خضر حول أعماله ورحلته الإبداعية.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
7:30 مساءً
صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.
بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
8:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة “تواشيح” السورية بقيادة عدنان الساسة.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل إنشاد ديني لفرقة الفتيات “الحور”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة “أرسياني” للموسيقى والرقص من جورجيا.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
الحفل الفني “كلثوميات”.
معهد الموسيقى الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساءً
فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي و الغناء العربي.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية