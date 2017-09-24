ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: حفلان للإنشاد الديني بساقية الصاوي

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -24 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
24 سبتمبر، 2017 24 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الأحد -24 سبتمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

استمرار عروض مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر.

مسرح الغد – الطليعة – الهناجر -العرائس

6:30 مساءً

ندوة ولقاء مع الشاعر الدكتور فوزى خضر حول أعماله ورحلته الإبداعية. 

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

7:30 مساءً

صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.

بيت الشعر – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

8:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة “تواشيح” السورية بقيادة عدنان الساسة.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل إنشاد ديني لفرقة الفتيات “الحور”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة “أرسياني” للموسيقى والرقص من جورجيا.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

الحفل الفني “كلثوميات”.

معهد الموسيقى الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساءً

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي و الغناء العربي.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

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