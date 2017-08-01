ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : حفلان غنائيان في مكان وعلبة ألوان

إعداد– علي راشد   تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المك
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد– علي راشد
 

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام ذكرى رحيل النجوم “يوسف شاهين- فريد شوقى- رشدى أباظة” 
مركز الهناجر للفنون– ساحة الأوبرا
6:00 مساء
ندوة الرواق الأسبوعي بالمركز
مركز ابن خلدون– المقطم
6:00 مساء
ندوة “الأفلام الوثائقية المعمارية” للمخرج عمرو الليثي
بيت المعمار– منطقة القلعة
7:00 مساء
محاضرة بعنوان “الدهون لازم تاكل عشان تخس” لإسلام إدريس
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
ندوة لمناقشة رواية “أفعاي النار” للروائي الأردني جلال برجس
مختبر السرديات– مكتبة الإسكندرية
8:00 مساء
حفل غنائي لهاني مصطفى وفريدة الجريتلي وياسمين سامي
مركز علبة ألوان– الزمالك
8:00 مساء
حفل غنائي لجمالات شيحة ورضا شيحة
مركز مكان– الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفريق “جميزة”
قاعة الحكمة– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
معرض لمنتجات الحرف التراثية المرتبطة بأدوات المائدة
مركز الحرف التقليدية– الفسطاط

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!