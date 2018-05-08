الأجندة الثقافية.. حفلات موسيقية ومسرحيات ومعارض فن تشكيلي

سلوى عثمان
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 8 مايو 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.
المكان
الفاعلية
الموعد
قاعة الحكمة بساقية الصاوي
يسعى المطرب مصطفى حسين مع فرقته الموسيقية ” عجم ” للمزج بين موسيقى التراث والفلكلور والموسيقى الغربية عن طريق تقديم مجموعة من الأغانى العربية القديمة “أغانٍ طربية” والحديثة
7.30 مساءا
قاعة الكلمة بساقية الصاوى
يفتح يوميا معرض ” نحت الصلصال مصر والومنديال 2018 ” للفنان التشكيلي محمود رضوان
7.30 مساءا
مركز ابداع وكالة الغورى للفنون التراثية
فرقة التنورة التراثة تقدم حفلا راقصا
7.30مساءا
قاعة مسرح الغد بالعجوزة
تعرض مسرحية ” الساعة الأخيرة ” تأليف عيسي جمال الدين وإخراج ناصر عبد المنعم
8 مساءا
قصر ثقافة بورسعيد
تقدم مسرحية ” السيرة الهلامية ” تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير
8 مساءا
قاعة ايزيس بمتحف محمود مختار
يفتح يوميا معرض الفن التشكيلي ” عمق ألوان البحر الأبيض المتوسط للفنان الإيطالى ميكيلا انجيوليليو
6 مساءا
قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا
يفتتح اليوم الدكتور مجدي صابر ، معرضًا للفنانة التشكيلية حافظة كمال تحت عنوان “تنوع واختلاف”
6 مساءا
مسرح “جيرهارت”، في الجامعة الأمريكية، بالقاهرة الجديدة
يعرض قسم المسرح بالجامعة الأمريكية مسرحية “المستقبل في البيض”