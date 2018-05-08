ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حفلات موسيقية ومسرحيات ومعارض فن تشكيلي

سلوى عثمانتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 8 مايو 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية. المكان الفاعلية الموعد
5:40 م, الثلاثاء, 8 مايو 18 5:40 م, الثلاثاء, 8 مايو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

سلوى عثمان

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 8 مايو 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.

المكان

الفاعلية

الموعد

قاعة الحكمة بساقية الصاوي

يسعى المطرب مصطفى حسين مع فرقته الموسيقية ” عجم ” للمزج بين موسيقى التراث والفلكلور والموسيقى الغربية عن طريق تقديم مجموعة من الأغانى العربية القديمة “أغانٍ طربية” والحديثة

7.30 مساءا

قاعة الكلمة بساقية الصاوى

يفتح يوميا معرض ” نحت الصلصال مصر والومنديال 2018 ” للفنان التشكيلي محمود رضوان

7.30 مساءا

مركز ابداع وكالة الغورى للفنون التراثية

فرقة التنورة التراثة تقدم حفلا راقصا

7.30مساءا

قاعة مسرح الغد بالعجوزة

تعرض مسرحية  ” الساعة الأخيرة ” تأليف عيسي جمال الدين وإخراج ناصر عبد المنعم

8 مساءا

قصر ثقافة بورسعيد

تقدم مسرحية ” السيرة الهلامية ” تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير

8 مساءا

قاعة ايزيس بمتحف محمود مختار

يفتح يوميا معرض الفن التشكيلي ” عمق ألوان البحر الأبيض المتوسط للفنان الإيطالى ميكيلا انجيوليليو

6 مساءا

قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا

يفتتح اليوم الدكتور مجدي صابر ، معرضًا للفنانة التشكيلية حافظة كمال تحت عنوان “تنوع واختلاف”

6 مساءا

مسرح “جيرهارت”، في الجامعة الأمريكية، بالقاهرة الجديدة

يعرض قسم المسرح بالجامعة الأمريكية مسرحية “المستقبل في البيض”

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً