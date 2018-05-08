الأجندة الثقافية.. حفلات موسيقية ومسرحيات ومعارض فن تشكيلي

قاعة الحكمة بساقية الصاوي

يسعى المطرب مصطفى حسين مع فرقته الموسيقية ” عجم ” للمزج بين موسيقى التراث والفلكلور والموسيقى الغربية عن طريق تقديم مجموعة من الأغانى العربية القديمة “أغانٍ طربية” والحديثة