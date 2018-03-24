ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حفلات موسيقية متنوعة بالأوبرا

سلوى عثمانتقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت -24 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفاعلية المكان
3:59 م, السبت, 24 مارس 18 3:59 م, السبت, 24 مارس 18

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سلوى عثمان

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت -24 مارس 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفاعلية

المكان

6 مساءً

تقيم “الهيئة العامة لقصور الثقافة” احتفالية كبرى لتكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة على المستوى القومي.

مسرح الجمهورية

8 مساءً

تحيي فرقة ونيس للموسيقى العربية، بقيادة د.طارق عباس حفلاً موسيقيًا.

مسرح معهد

 الموسيقي العربية

8 مساءً

يبدأ حفل مركز تنمية المواهب.

المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

8 مساءً

تحيي أوركسترا القاهرة السينفوني حفلاً موسيقيًا جديدًا

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

7 مساءً

تبدأ حفل عامر التونى والمولوية المصرية للإنشاد الصوفى والتراث المصرى.

مسرح النهر بساقية الصاوي

7.30 مساءً

يحل الفريق الأورثوذوكسى “أوصنا” ليقدم الفريق عدة ترانيم منها: ميلادك أحلى يوم – فى عيدك المجيد – غنى – اسمعوا السما بتغنى – أجراس أجراس – الطفل يسوع.

مسرح الحكمة بساقية الصاوي

7 مساءً

اللقاء الشهرى لنادى كاميرا الصاوى مع المصور كريم نبيل.

قاعة الكلمة بساقية الصاوي

7.30 مساءً

تقدم فرقة “التنورة التراثية” حفلا راقصا جديدا.

مركز إبداع وكالة الغورى للفنون التراثية

6 مساءً

يعرض الفيلم المكسيكي “coco” إنتاج عام 2017، وإخراج : لي إنكريش.

مركز “أضف” 

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