الأجندة الثقافية.. حفلات موسيقية متنوعة بالأوبرا

سلوى عثمان
الموعد
الفاعلية
المكان
6 مساءً
تقيم “الهيئة العامة لقصور الثقافة” احتفالية كبرى لتكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة على المستوى القومي.
مسرح الجمهورية
8 مساءً
تحيي فرقة ونيس للموسيقى العربية، بقيادة د.طارق عباس حفلاً موسيقيًا.
مسرح معهد
الموسيقي العربية
8 مساءً
يبدأ حفل مركز تنمية المواهب.
المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية
8 مساءً
تحيي أوركسترا القاهرة السينفوني حفلاً موسيقيًا جديدًا
المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية
7 مساءً
تبدأ حفل عامر التونى والمولوية المصرية للإنشاد الصوفى والتراث المصرى.
مسرح النهر بساقية الصاوي
7.30 مساءً
يحل الفريق الأورثوذوكسى “أوصنا” ليقدم الفريق عدة ترانيم منها: ميلادك أحلى يوم – فى عيدك المجيد – غنى – اسمعوا السما بتغنى – أجراس أجراس – الطفل يسوع.
مسرح الحكمة بساقية الصاوي
7 مساءً
اللقاء الشهرى لنادى كاميرا الصاوى مع المصور كريم نبيل.
قاعة الكلمة بساقية الصاوي
7.30 مساءً
تقدم فرقة “التنورة التراثية” حفلا راقصا جديدا.
مركز إبداع وكالة الغورى للفنون التراثية
6 مساءً
يعرض الفيلم المكسيكي “coco” إنتاج عام 2017، وإخراج : لي إنكريش.
مركز “أضف”