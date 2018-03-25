الأجندة الثقافية .. حفلات غنائية وعروض أفلام

سلوى عثمان
الموعد
الفاعلية
المكان
7 مساء
يقدم حفلًا غنائيا لفرقة سارى عمر و ” ناس باند ” التى تحيى التراث والأغانى القديمة بشكل عصرى وجديد
قاعة الحكمة بساقية الصاوي
6.30 مساء
يقيم ” نادى الساقية للفلسفة ” ندوة بعنوان فلسفة القيم ودورها فى بناء القيم الأخلاقية للمجتمع المعاصر
قاعة الكلمة بساقية الصاوي
7.30 مساء
يقام حفل فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج /عبد الرحمن الشافعي
مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى
8 مساء
يبدأ حفل ” كلثوميات “
مسرح المعهد العالى للموسيقي العربية
8 مساء
تقام حفلة لفرقة ” ابونا اندراوس الصموئيلي “
مسرح الجمهورية
7 مساء
يعرض الفيلم النرويجي ( ثيلما ) إخراج
Joachim Trier
مركز “منجوليا” للسينما بالزمالك