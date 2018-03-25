ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. حفلات غنائية وعروض أفلام

سلوى عثمانتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 25 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفاعلية المكان
5:42 م, الأحد, 25 مارس 18 5:42 م, الأحد, 25 مارس 18

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سلوى عثمان

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 25 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:


الموعد

الفاعلية

المكان

7  مساء

يقدم حفلًا غنائيا لفرقة سارى عمر و ” ناس باند ” التى تحيى التراث والأغانى القديمة بشكل عصرى وجديد

قاعة الحكمة بساقية الصاوي  

6.30 مساء

يقيم ” نادى الساقية للفلسفة ” ندوة بعنوان فلسفة القيم ودورها فى بناء القيم الأخلاقية للمجتمع المعاصر

قاعة الكلمة بساقية الصاوي

7.30 مساء

يقام حفل فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج /عبد الرحمن الشافعي

مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى

8 مساء

يبدأ حفل ” كلثوميات “

مسرح المعهد العالى للموسيقي العربية  

8 مساء

تقام حفلة لفرقة ” ابونا اندراوس الصموئيلي “

مسرح الجمهورية

7 مساء

يعرض الفيلم النرويجي ( ثيلما ) إخراج

Joachim Trier

مركز “منجوليا” للسينما بالزمالك


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