ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. حفلات غنائية وعروض أفلام

سلوى عثمانتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 25 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفاعلية المكان