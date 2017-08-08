الأجندة الثقافية.. حائط غاندي بمكتبة البلد

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
حفل لتكريم اسم الدكتور إبراهيم الفقي خبير التنمية البشرية.
المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
ندوة لمناقشة كتاب”الشاعر والطفل والحجر” للشاعر فتحي عبدالسميع.
مختبر السرديات – مكتبة الإسكندرية
7:00 مساء
ندوة الرواق الأسبوعي لمناقشة الآليات والوسائل الصينية لمكافحة الإرهاب والتعاون الصيني مع دول المنطقة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
مركز ابن خلدون – المقطم
7:00 مساء
حفل فني بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة.
ساحة الهناجر – الأوبرا
7:00 مساء
ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “حائط غاندي” للدكتورة عزة رشاد.
مكتبة البلد – وسط القاهرة
7:30 مساء
ندوة بعنوان “الصحة النفسية وتحديات المستقبل”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفريق “يلا نغني”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة جلاس أونيون.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة