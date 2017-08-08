ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. حائط غاندي بمكتبة البلد

إعداد– علي راشد   تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكا
8 أغسطس، 2017 8 أغسطس، 2017

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إعداد– علي راشد
 
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

حفل لتكريم اسم الدكتور إبراهيم الفقي خبير التنمية البشرية.

المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

ندوة لمناقشة كتاب”الشاعر والطفل والحجر” للشاعر فتحي عبدالسميع.

مختبر السرديات – مكتبة الإسكندرية

7:00 مساء

ندوة الرواق الأسبوعي لمناقشة الآليات والوسائل الصينية لمكافحة الإرهاب والتعاون الصيني مع دول المنطقة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

مركز ابن خلدون – المقطم

7:00 مساء

حفل فني بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة.

ساحة الهناجر – الأوبرا

7:00 مساء

ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “حائط غاندي” للدكتورة عزة رشاد.

مكتبة البلد – وسط القاهرة

7:30 مساء

ندوة بعنوان “الصحة النفسية وتحديات المستقبل”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفريق “يلا نغني”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفرقة جلاس أونيون.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

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