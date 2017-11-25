ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : تكريم ماجد الكدواني على المسرح المكشوف

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
25 نوفمبر، 2017 25 نوفمبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عرض الفيلم الفرنسي The Intruder “المتطفل” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض الفيلم الكويتي “سرب الحمام” ضمن برنامج “آفاق السينما العربية” بمهرجان القاهرة السينمائي.

سينما أوديون – وسط القاهرة

6:00 مساء

حفل توقيع المجموعة القصصية “لم ينجح أحد” لمحمد فتحي.

مستشفى 57357

6:00 مساء

عرض فيلم Just Charlie “أنا فقط تشارلي” من إنجلترا، ويعقبه ندوة حول الفيلم.

مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

لقاء بعنوان “نحو آليات جديدة لتحقيق السلام” مع جورج أنسي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة رواية “قلادة مرودخ” لأحمد سعد الدين.

مول محطة مصر – الإسكندرية

7:30 مساء

أمسية شعرية غنائية مع محمد إبراهيم وأدهم سليمان.

قاعة النهر – ساقية الصاوي  – الزمالك

9:00 مساء

عرض الفيلم التونسي “الجايدة” ضمن برنامج آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي.

مسرح الهناجر – الأوبرا – الجزيرة

9:00 مساء

عرض فيلم “678” وتكريم الفنان ماجد الكدواني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

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