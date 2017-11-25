الأجندة الثقافية : تكريم ماجد الكدواني على المسرح المكشوف

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عرض الفيلم الفرنسي The Intruder “المتطفل” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
عرض الفيلم الكويتي “سرب الحمام” ضمن برنامج “آفاق السينما العربية” بمهرجان القاهرة السينمائي.
سينما أوديون – وسط القاهرة
6:00 مساء
حفل توقيع المجموعة القصصية “لم ينجح أحد” لمحمد فتحي.
مستشفى 57357
6:00 مساء
عرض فيلم Just Charlie “أنا فقط تشارلي” من إنجلترا، ويعقبه ندوة حول الفيلم.
مسرح الهناجر – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
لقاء بعنوان “نحو آليات جديدة لتحقيق السلام” مع جورج أنسي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة رواية “قلادة مرودخ” لأحمد سعد الدين.
مول محطة مصر – الإسكندرية
7:30 مساء
أمسية شعرية غنائية مع محمد إبراهيم وأدهم سليمان.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
9:00 مساء
عرض الفيلم التونسي “الجايدة” ضمن برنامج آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي.
مسرح الهناجر – الأوبرا – الجزيرة
9:00 مساء
عرض فيلم “678” وتكريم الفنان ماجد الكدواني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة