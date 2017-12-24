الأجندة الثقافية.. تسابيح في الساقية والكريسماس بالسحيمي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عقد اللقاء الأول لصالون “بن رشد الثقافي”.
المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل توقيع ومناقشة كتاب “الثقافة والهوية والوعي العربي”، للدكتور محمود الضبع.
دار “بتانة” للنشر – وسط القاهرة
7:00 مساء
اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي مع المصور كريم نبيل.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني لفريق “تسابيح”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.
بيت السحيمي – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لكورال “أم النور”.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
احتفالية فنية بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الجديد بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.
قبة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة