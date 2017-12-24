ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. تسابيح في الساقية والكريسماس بالسحيمي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية. الموعد الفعالية المك