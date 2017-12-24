ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. تسابيح في الساقية والكريسماس بالسحيمي

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.  الموعد الفعالية المك
5:16 م, الأحد, 24 ديسمبر 17 5:16 م, الأحد, 24 ديسمبر 17

شارك الخبر مع أصدقائك

إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عقد اللقاء الأول لصالون “بن رشد الثقافي”.

المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة كتاب “الثقافة والهوية والوعي العربي”، للدكتور محمود الضبع.

دار “بتانة” للنشر – وسط القاهرة

7:00 مساء

اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي مع المصور كريم نبيل.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل فني لفريق “تسابيح”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

بيت السحيمي – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لكورال “أم النور”.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

احتفالية فنية بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الجديد بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

قبة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً