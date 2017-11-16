ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. بوليوود بالإسكندرية والبرتغال بالأوبرا

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
16 نوفمبر، 2017 16 نوفمبر، 2017

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

3:00 عصرا

أمسية شعرية غنائية بعنوان “ترحال”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل “الليلة الكبيرة جدا” من تقديم مسرح الساقية للعرائس.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل غنائي للفنان عماد كمال.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل موسيقى “البرتغال”.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني للفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الموسيقية.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل لفرقة الإنشاد الديني.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لفرقة بوليوود للرقص “الهند”.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

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