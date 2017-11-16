ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. بوليوود بالإسكندرية والبرتغال بالأوبرا

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان