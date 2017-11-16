الأجندة الثقافية.. بوليوود بالإسكندرية والبرتغال بالأوبرا

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
3:00 عصرا
أمسية شعرية غنائية بعنوان “ترحال”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل “الليلة الكبيرة جدا” من تقديم مسرح الساقية للعرائس.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل غنائي للفنان عماد كمال.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل موسيقى “البرتغال”.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني للفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الموسيقية.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل لفرقة الإنشاد الديني.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لفرقة بوليوود للرقص “الهند”.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية